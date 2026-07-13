Erken Genel Seçim: 6 Aralık için düğmeye basıldı

Edinilen bilgilere göre, KKTC'de erken genel seçimin *6 Aralık* tarihinde yapılması yönünde hazırlıklar sürüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın KKTC ziyareti sırasında seçimlere ilişkin önemli mesajlar verildi. Edinilen bilgilere göre, KKTC'de erken genel seçimin *6 Aralık* tarihinde yapılması yönünde hazırlıklar sürüyor.

Seçim sisteminde de dikkat çeken değişiklikler gündemde. Buna göre, uzun yıllardır uygulanan *karma oy sisteminin kaldırılması* planlanırken, siyasi uzlaşının sağlanması halinde *seçim barajının yüzde 5'ten yüzde 4'e düşürülmesi* de değerlendiriliyor.

Söz konusu düzenlemelerin, seçim sistemini sadeleştirmeyi ve seçim sonrası istikrarlı bir hükümet yapısının oluşmasını hedeflediği ifade ediliyor.

Kulislerde, sağ partiler arasında güçlü bir koalisyon zemini oluşturulmasına yönelik adımların da bu kapsamda değerlendirildiği konuşuluyor.