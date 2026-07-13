Ercan Havalimanı çevresinde drone yasağı 1 ay daha uzatıldı

Ercan Havalimanı ve çevresinde drone ve benzeri insansız hava aracı uçuş yasağı, ikinci bir duyuruya kadar 1 ay süreyle uzatıldı. Yasağın kapsamındaki köyler arasında Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy ve çevre yerleşimler bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, Ercan Devlet Havalimanı ve çevresinde uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanan drone ve benzeri insansız hava aracı uçuş yasağının uzatıldığını duyurdu.

Merkez Kaymakamı Fadıl Keleş tarafından yapılan açıklamaya göre, Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy, Gaziler, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç, Dilekkaya ve Balıkesir köyleri ile çevresinde drone ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasak, ikinci bir duyuruya kadar 1 ay süreyle geçerli olacak.

Açıklamada, tüm kişi ve kuruluşların yasağa titizlikle uyması istenirken, kurala aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.