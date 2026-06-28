İskele’de 72 Yaşındaki Kadın Evinde Hayatını Kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay 27 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İkametgahında aniden rahatsızlanan Nikolskaya, yaşamını kaybetti.
Görevli doktor tarafından cansız bedeni üzerinde yapılan ilk fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi.
Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü kaydedildi.
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