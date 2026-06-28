Yakın Doğu Koleji’nde 108 Mezun Coşkuyla Geleceğe Uğurlandı

Uluslararası akademik başarıları, sanat ve spordaki başarıları ile dikkat çeken mezunlar; Kıbrıs, Avrupa ve dünyanın seçkin üniversitelerine uzanan yolculuklarına, aileleri ve öğretmenlerinin gururu eşliğinde uğurlandı.

Yakın Doğu Koleji’nde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gurur ve vedanın iç içe geçtiği unutulmaz anlara sahne oldu. NEU Event Park’ta düzenlenen mezuniyet töreninde, yıllar süren emeklerinin karşılığını alan 108 mezun öğrenci, ailelerinin ve öğretmenlerinin alkışları eşliğinde yeni bir hayata ilk adımlarını attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Koleji Okul Müdürü Raif Ö. Asvaroğlu yaptı. Törende ayrıca mezun öğrenciler adına okul birincisi Hüseyin Başaran ve okul ikincisi Melis Taluğ duygularını dile getirdi.

Gecede, 12’inci sınıf öğrencilerine IELTS başarı sertifikaları takdim edilerek uluslararası dil yeterliliklerindeki başarıları onurlandırıldı. Akademik derecelerine göre sahneye davet edilen öğrenciler alkışlar eşliğinde ödüllerini aldı. Dr. Suat Günsel Bursu’na layık görülen öğrenciler ise özel olarak tebrik edilerek sahnede onurlandırıldı. Ardından tüm sınıflar sırayla sahneye çıkarak diplomalarını aldı. Törenin finalinde öğrenciler sahne önünde bir araya gelirken, keplerin havaya atılmasıyla mezuniyet coşkusu doruğa ulaştı.

Gelenekten Geleceğe Bir Emanet…

Törenin en anlamlı bölümlerinden biri ise geleneksel bayrak devir teslim töreni oldu. Okul bayrağı, mezun öğrencilerden gelecek nesillere sembolik olarak devredilirken, bu an okul kültürünün sürekliliğini ve değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını temsil etti. Öğrenciler, bayrağı gururla devrederken izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Duygusal anların yaşandığı gecede, mezuniyet belgelerini alan öğrenciler sahneye alkışlar eşliğinde çıkarken, öğretmenleri ve aileleri ise bu özel anı gururla izledi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Geleceği bekleyen gençleri değil, geleceğin kendisini görüyorum.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, mezunlara seslenerek “Bugün bu alana baktığımda, geleceği bekleyen gençler görmüyorum; geleceğin kendisini görüyorum” dedi. Yakın Doğu Koleji'nin yarım asrı aşan eğitim birikimiyle bilim, sanat, kültür ve sporu bir araya getiren köklü bir eğitim ekolü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Günsel, öğrencilerin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün sunduğu laboratuvarlar, araştırma merkezleri, müzeler, kütüphaneler ve spor tesisleriyle iç içe, çok yönlü bir eğitim ortamında yetiştiğini ifade etti. Cambridge International ve Pearson Edexcel sınavlarında elde edilen dünya, Avrupa ve Kıbrıs derecelerinin akademik niteliği ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Günsel, spor ve sanatta kazanılan başarıların da öğrencilerin karakter, liderlik ve dayanıklılık gibi yönlerini geliştirdiğini söyledi.

Mezunların her yıl olduğu gibi Avrupa ve dünyanın seçkin üniversitelerinden kabul almaya devam edeceğini belirten Prof. Dr. Günsel, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi ile uluslararası saygınlığa sahip Girne Üniversitesi'nin de güçlü gelecek seçenekleri sunduğunu vurguladı. Eğitimi yaşam boyu süren bütüncül bir yolculuk olarak gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Günsel, öğretmenlere ve ailelere emekleri için teşekkür ederek mezunlara, “Merak etmeyi bırakmayın, sorgulamaktan vazgeçmeyin. Bilimden, sanattan ve akıldan uzaklaşmayın. Kendinize büyük hedefler koyun; sizlere inanıyor ve sizlerle gurur duyuyoruz” sözleriyle seslendi.

Raif Özdilek Asvaroğlu: “Ancak en büyük başarınız; karakteriniz, azminiz ve duruşunuzla örnek bireyler olarak yetişmiş olmanızdır.”

Yakın Doğu Koleji Müdürü Raif Özdilek Asvaroğlu ise mezunların yalnızca bir diplomayla değil, 21'inci yüzyılın gerektirdiği bilgi, beceri ve evrensel değerlerle donanmış bireyler olarak hayata adım attıklarını söyledi. Öğrencilerin uluslararası sınavlarda elde ettikleri Kıbrıs, Avrupa ve dünya derecelerinin yanı sıra spor, sanat ve kültür alanındaki başarılarıyla okullarını gururlandırdığını vurgulayan Asvaroğlu, “Ancak en büyük başarınız; karakteriniz, azminiz ve duruşunuzla örnek bireyler olarak yetişmiş olmanızdır” dedi.

Mezunlara geleceğe ilişkin tavsiyelerde bulunan Asvaroğlu, başarının unvanlarla değil; dürüstlük, çalışkanlık, iyilik ve empatiyle ölçüldüğünü belirtti. Öğrencilerin gelecekte farklı mesleklerde topluma değer katacak bireyler olarak karşılarına çıkacağına olan inancını dile getiren Asvaroğlu, konuşmasını “Rehberiniz bilim, ışığınız yüce Atatürk olsun. Yolunuz açık, şansınız bol, yüreğiniz cesur olsun” sözleriyle tamamladı.

Hüseyin Başaran: “Her başarı; destek, cesaret ve güven üzerine inşa edilir.”

Yakın Doğu Koleji 2025-2026 eğitim-öğretim yılı okul birincisi Hüseyin Başaran, mezuniyetin yalnızca lise eğitiminin sonu değil, yeni başlangıçların da ilk adımı olduğunu belirterek, elde ettiği başarının ailesinin, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının desteği sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Öğretmenlerinin yalnızca akademik anlamda değil, yaşamın her alanında kendisine rehberlik ettiğini ifade eden Başaran, sınıf arkadaşlarına da birlikte büyüdükleri ve unutulmaz anılar biriktirdikleri için teşekkür etti.

Hayatın her zaman planlandığı gibi ilerlemeyeceğini ancak bu yılların kendilerine dayanıklılığı öğrettiğini vurgulayan Başaran, mezun arkadaşlarına meraklarını, cesaretlerini ve nezaketlerini kaybetmeden, farklı fikirlere açık ve topluma değer katan bireyler olmaları çağrısında bulundu. "Her başarı; destek, cesaret ve güven üzerine inşa edilir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Melis Taluğ: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı çağdaşlık ve bilim yolunda yürümeye söz veriyoruz.”

Okul ikincisi Melis Taluğ ise mezuniyetin yalnızca bir okul döneminin sonu değil, birlikte yaşanan anılarla dolu yıllara veda anlamı taşıdığını söyledi. Okul yıllarında yalnızca akademik bilgi edinmediklerini; dostluklar kurduklarını, başarıları ve hayal kırıklıklarıyla birlikte büyüdüklerini belirten Taluğ, bu sürecin kendilerini hayata hazırlayan önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Ailesine ve öğretmenlerine emekleri için teşekkür eden Taluğ, mezun arkadaşlarına umut ve cesaretle geleceğe yürümeleri çağrısında bulundu. "Bugün kepimizi sadece mezuniyetimiz için değil; umutlarımız, hayallerimiz ve geleceğimiz için havaya atacağız" diyen Taluğ, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlık ve bilim yolunda yürüyerek ülkelerine değer katacak bireyler olma sözü verdiklerini söyledi.