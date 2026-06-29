Meteoroloji Dairesi: Hava sıcaklığı 39 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji, hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 30 Haziran- 6 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
Periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39 derece, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.
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