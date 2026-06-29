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Demirhan'da meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili aranan zanlı tutuklandı

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Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada, hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan R.T. (30), 28 Haziran 2026 tarihinde Metehan Kara Geçiş Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.
Demirhan'da meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili aranan zanlı tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, 30 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında, Demirhan'da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul kişi veya kişiler, markette satışa sunulan çeşitli kozmetik ürünleri ile bir kot pantolonu kasada ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada, hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan R.T. (30), 28 Haziran 2026 tarihinde Metehan Kara Geçiş Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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