Güzelyurt-Kalkanlı yolunda çıkan yangında 18 zeytin ağacı zarar gördü

Polisten verilen bilgiye göre, 28 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerindeki yol kenarında bulunan bir arazide, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri ile askeri personelin ortak müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm anız, derin şekilde budanmış bakımsız 18 zeytin ağacı ile 10 dönüm kuru ot yanarak zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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