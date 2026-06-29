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Solyalı: Bu yıl iki seçim yapılacağı kesinleşti

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CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Seçim ve Halkoylaması Yasa’nın herhangi bir yasa olmadığını vurgulayarak, ortak akıl aranmasının önemine vurgu yaptı.
Solyalı: Bu yıl iki seçim yapılacağı kesinleşti

Bu yasa için kendileri ile diyalog kurulmadığını söyleyen Solyalı, kendilerinin de eklenmesini isteyecekleri konular olduğunu kaydetti.

Bu yasa geçtiğinde yerel seçimlerin aralık ayının ilk pazarına sabitleneceğini belirten Solyalı, bu yıl 6 Aralık tarihinin yerel seçim tarihi olarak tayin edilmiş olacağını aktardı.

Bu yıl iki seçimin olacağının kesinleştiğini ve bu yılın takvimlendirilmesinin devlet aklıyla yapılması gerektiğini anlatan Solyalı, genel seçim tarihinin de somutlaştırılmasını istedi. “Öne alınmış erken genel seçimin” ekim ayı başında yapılmasını öneren Solyalı, bunun gerekçelerini sıraladı.

Solyalı, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile seçilme niteliklerinin değiştiğini, suçlar kapsamının genişletildiğini de belirtti.

Seçilen kişinin görevinden ayrılması durumunda sıradakinin göreve gelmesinin sağlandığını da kaydeden Solyalı, kamu personelinin aday olmaları halindeki izin usullerinin düzenlendiğini söyledi.

Seçim ile ilgili yorum yasağının saat 21.00’den 19.00’a çekildiğini de aktaran Solyalı, yasa içerisinde değiştirilmesi gereken daha çok madde olduğunu yineleyerek, oylarının olumlu olacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, karma oyun kaldırılmasını CTP’li yetkililerle görüştüklerini ve olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

Ardından komitede diğer tüm partilerin de karma oyun kaldırılması yönünde görüş beyan ettiğini anlatan Hasipoğlu, Genel Kurula geldiği zaman eski CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın “nisabınız var mı?” eleştirisi üzerine bunu komiteye geri çektiklerini söyledi. Hasipoğlu, ortada bir samimiyet problemi olduğunu ifade etti.

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