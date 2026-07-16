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Bugünkü hava: Yine sıcak ve güneşli

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Kıbrıs'ta Kavurucu Sıcaklar Etkisini Sürdürüyor
Bugünkü hava: Yine sıcak ve güneşli

Kıbrıs'ta sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji tahminlerine göre bugün ada genelinde hava çoğunlukla açık ve güneşli olacak, iç kesimlerde sıcaklık 40 dereceye kadar yükselecek. 

Tahminlere göre iç bölgelerde termometreler 40 dereceyi gösterecek. Güneybatı ve batı kıyılarında sıcaklık 32 derece, diğer sahil kesimlerinde 34 derece, yüksek kesimlerde ise 30 derece civarında seyredecek. 

Öğleden sonra dağlık bölgelerde yer yer bulutlanma beklenirken, izole sağanak yağış ihtimalinin de bulunduğu bildirildi. Bunun dışında adanın büyük bölümünde güneşli hava etkisini koruyacak. 

Gece saatlerinde ise havanın büyük ölçüde açık geçmesi bekleniyor. Güney ve doğu kıyılarında yer yer alçak bulut oluşabileceği tahmin edilirken, sıcaklık iç kesimler ve sahillerde 23 dereceye, yüksek kesimlerde ise 20 dereceye kadar düşecek. 

Meteoroloji, sıcak hava dalgasının cuma günü ve hafta sonu boyunca da etkisini sürdüreceğini, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini belirtti. 

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