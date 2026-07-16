  • BIST 14205.83
  • Altın 6101.78
  • Dolar 47.0502
  • Euro 54.0605
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Sağlık Bakanlığı, cezaevindeki menenjit vakası iddialarını yalanladı

» »
Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan cezaevinde menenjit vakası bulunduğu yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı, cezaevindeki menenjit vakası iddialarını yalanladı

Bakanlık, söz konusu kişinin menenjit olmadığının tespit edildiğini belirterek, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastanede gözlem altında tutulduğunu bildirdi.

Açıklamada, tetkik sonuçları kesinleşmeden hastaya menenjit tanısı konulduğu ve cezaevinde “menenjit paniği” yaşandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesini istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tabipler Birliği'nden Dünya Obezite Günü mesajı: Obezite nedir? Hangi belirtiler önemli?16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:56
  • HPV Aşısı Uygulaması Devam Ediyor15 Mayıs 2026 Cuma 15:08
  • Mağusa Devlet Hastanesi’nde ilk anjiyo yapıldı13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:33
  • Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde robotik cerrahiyle ilk prostat kanseri ameliyatı yapıldı12 Mayıs 2026 Salı 17:03
  • DSÖ: Hantavirüs yeni bir pandemi başlangıcı değil12 Mayıs 2026 Salı 16:57
  • Engelliler Federasyonu'ndan 14 maddelik istem paketi: Devlet, engellilerin sesini duymalı11 Mayıs 2026 Pazartesi 16:33
  • Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Suay: Engelli bireylerin karar mekanizmalarında olması gerektiğine inanıyoruz11 Mayıs 2026 Pazartesi 16:23
  • Hantavirüs: Gemiden tahliye edilen iki kişinin testi pozitif çıktı11 Mayıs 2026 Pazartesi 16:14
  • Hantavirüs pandemiye dönüşecek mi?08 Mayıs 2026 Cuma 11:39
  • Bağırsak sağlığı için beş öneri23 Nisan 2026 Perşembe 17:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti