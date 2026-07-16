Sağlık Bakanlığı, cezaevindeki menenjit vakası iddialarını yalanladı

Bakanlık, söz konusu kişinin menenjit olmadığının tespit edildiğini belirterek, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastanede gözlem altında tutulduğunu bildirdi.
Açıklamada, tetkik sonuçları kesinleşmeden hastaya menenjit tanısı konulduğu ve cezaevinde “menenjit paniği” yaşandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Sağlık Bakanlığı, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesini istedi.
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