Toplantı başladı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ikinci asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, taraflardan henüz bir oran gelmediğini belirterek, önceki toplantıda Asgari Ücret Yasası’nda belirtilen kriterler çerçevesinde ilgili görüşlerin paylaşıldığını hatırlattı.

Tarafların bu süreçte gerekli çalışmalarını yaptığını ifade eden Hasipoğlu, “Şimdi herkes çalışmasını yapmıştır. Rakam konması halinde asgari ücreti belirlemiş olacağız. Toplantıdan sonra paylaşacağız. Temennimiz bugün belirlenmesidir” dedi.

İşçi, işveren ve devlet temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik son değerlendirmeler yapılıyor.

Hasipoğlu, komisyonun ikinci toplantısının ardından yaptığı açıklamada, üçüncü toplantının 16 Temmuz’da gerçekleştirileceğini ve yeni asgari ücret kararının kamuoyuyla paylaşılmasının hedeflendiğini belirtmişti.

Bakan Hasipoğlu ayrıca, belirlenecek ücrete itiraz edilmesi halinde kararın açıklanmasının ardından 10 günlük itiraz sürecinin başlayacağını, komisyonun ise temmuz ayı içerisinde tavsiye kararını Bakanlar Kurulu’na sunarak Resmî Gazete’de yayımlanmasını sağlayacağını ifade etmişti.