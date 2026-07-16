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Kıbrıs ile Lübnan Elektrik Şebekelerini Birbirine Bağlamak İçin İlk Adımı Attı

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Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan, iki ülkenin elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasını hedefleyen proje için ilk resmi adımı attı. Taraflar, Dünya Bankası'nın desteğiyle projeye ilişkin ön fizibilite çalışmasının hazırlanması konusunda anlaşmaya vardı.
Kıbrıs ile Lübnan Elektrik Şebekelerini Birbirine Bağlamak İçin İlk Adımı Attı

Kıbrıs Enerji Bakanı Michael Damianos ile Lübnan Enerji Bakanı Joseph Al-Saddi tarafından varılan mutabakat kapsamında, iki ülke arasında deniz altından elektrik bağlantısı kurulmasının teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirliği araştırılacak.

Ortak açıklamada, girişimin Kıbrıs ile Lübnan arasındaki iş birliğinde önemli bir dönüm noktası olduğu belirtilirken, projenin Doğu Akdeniz'de enerji bağlantılarını güçlendirmeyi, enerji arz güvenliğini artırmayı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemeyi amaçladığı vurgulandı.

Dünya Bankası Süreci Destekleyecek

Projeye Dünya Bankası da teknik destek sağlayacak. Taraflar, fizibilite sürecini yürütmek üzere Dünya Bankası ile koordineli çalışacak ortak bir teknik yönlendirme komitesi kurulacağını açıkladı.

Yapılacak ön fizibilite çalışmasının, Kıbrıs ile Lübnan arasında elektrik enterkonneksiyonunun hayata geçirilip geçirilemeyeceğine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sunması bekleniyor. Çalışmanın aynı zamanda Doğu Akdeniz'de bölgesel enerji iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Projenin olumlu sonuç vermesi halinde, Kıbrıs ile Lübnan arasında ilk kez doğrudan bir elektrik bağlantısı kurulmasının önü açılacak ve bu adımın bölgesel enerji altyapısının güçlendirilmesi açısından stratejik önem taşıyacağı değerlendiriliyor.

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