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Larnaka’daki Kıbrıslı Türklere ait 90 bina risk potansiyeli taşıyor

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Larnaka’da Kıbrıslı Türklere ait 90 binanın risk potansiyeli açısından değerlendirildiği bildirildi.
Larnaka’daki Kıbrıslı Türklere ait 90 bina risk potansiyeli taşıyor

Larnaka Kaza Özerk Yönetim Örgütü’nün (EOA) kaza genelinde yaptığı incelemede, Kıbrıs Türk malı olduğunu değerlendirdiği 90 konutun risk potansiyeli taşıdığını, ilgili yasa uyarınca “tehlikeli” ilan edilme kriteri olup olmadığını araştırdığı kaydedildi.

Haravgi’nin haberine göre örgüt tarafından yapılan açıklamada, ilgili yasa uyarınca tehlikeli binaları saptama ve yönetme sorumluluğu çerçevesinde yapılan incelemede Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”ne resmi mektup gönderildiği belirtildi.

Mektupta Kıbrıs Türk malı 90 binayla ilgili verilere yer verildiği ve “Vasilik yönetimi” altında olup olmadıklarının teyidinin istendiği ifade edildi.

Örgüt ayrıca “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ni” yetkileri çerçevesinde ve ilgili yasa uyarınca, kamu güvenliği ve komşu mülkler için riskleri de dikkate alarak “gerekli eylemlerde bulunmaya” çağırdı.

Müdahil birimlerin etkin koordinasyonu ve tehlike yaratabilecek durumların zamanında önlenmesi için “Vasilikten” alınan veya alınması planlanan önlemlerle ilgili bilgi de istendi.

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