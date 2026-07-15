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Lefke'deki arazi yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı: Otları kasten yaktığı belirlendi

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Lefke Aplıç bölgesinde bir arazide çıkan ve narenciye ağaçları ile sulama sistemine zarar veren yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, kuru otları kasten ateşe verdiği tespit edilen 40 yaşındaki bir kişi tutuklandı.
Lefke'deki arazi yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı: Otları kasten yaktığı belirlendi

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefke Aplıç bölgesinde bir arazide çıkan yangında 3 narenciye ağacı, 4 adet kelepçeli sulama hortumu ile yığın halde bulunan kuru otlar ve dallar yanarak zarar gördü.

Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, olayın çıkış sebebine ilişkin başlatılan ileri soruşturma kapsamında G.D. (40)'nin arazi içerisindeki kuru otları kasten ateşe vermesi sonucu yangının başladığı tespit edildi.

Polis, zanlının tutuklandığını, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiğini bildirdi.

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