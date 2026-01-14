  • BIST 12392.83
Lefke Gazi Lisesi için ortak açıklama

KTOEÖS, Lefke Gazi Lisesi okul öğretmenleri, okul aile birliği ve Lefke sivil toplum örgütleri ile toplantı yaptı.
Lefke Gazi Lisesi için ortak açıklama

Toplantı sonrası yapılan ortak basın açıklamasında, toplantıda; “konteynerlerle doldurulan okulda eğitimin çok zor şartlarda devam ettiği, mevcut şartların iyileştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının çok ağır hareket ettiği, aynı zamanda okulda depremle ilgili güçlendirme projesinin netleştirmesinin yapılmayıp çalışmaların başlatılmadığı ve okula konteynerle oluşturulan olumsuz eğitim ortamının kalıcı hale getirildiğinin tespit edildiği” belirtildi.

Bu durumun öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimi ve veliler üzerinde psikolojik baskı ve güvenlik endişesi yarattığı ve eğitimde ciddi sıkıntılar oluşturduğu işaret edilen açıklamada, toplantıda şu tespitler dile getirildi:

“Mevcut okul ortamının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiği, Lefke Gazi Lisesi’nin başka bir yere taşınmasının tartışmaya kapalı olduğu ve okulun mevcut yerinde en çağdaş koşullara kavuşturularak hak ettiği şekilde geliştirilmesi gerektiği, Lefke Gazi Lisesi’nin mevcut yerinde bir an önce güçlendirilecek binalarının güçlendirilmesi, yeni yapılacak binalarının projelerinin tamamlanarak inşaatlara başlanması gerektiği, Projelerin bir an önce tamamlanması ve inşaatlara başlanarak, konteyner okul ortamından kurtulmak için adım atılması, zamana veya farklı arayışlarla oyalanılmaması gerektiği, konularında hem fikirlilik tekrar deklere edilmiştir.

Bu doğrultuda, şubat tatili sonrası hiç bir somut adım atılmadıysa her türlü adımın birlikte atılacağı yönünde net hemfikir olunmuştur.”

Ortak açıklamaya imza koyan örgütler şöyle:

“KTOEÖS, Lefke Belediyesi, LGL Okul İdaresi, LGL Okul Aile Birliği, Lefke Sivil Toplum Örgütleri: Lefke Toplum Merkezi, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke Vakfı, Lefke Kadınlar Konseyi, Lefke Citta Slow Üretici Kadınlar, Lefke Doğa Sporları Derneği, Lefke Turizm Derneği, Lefke Avcılık Atıcılık Birliği, Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD), Gaziverenliler Derneği (GA-DER), Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şubesi, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi, Cengiz Topel Hastanesini Kalkındırma Derneği.”

