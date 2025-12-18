Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, okulun taşınmasına tepki gösterdi: Çağdaş binalar aynı kampüse inşa edilmeli

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, okulun mevcut kampüsünden taşınacağı yönündeki açıklamasına karşı çıkarak, öğrencilerin konteyner sınıflardan kurtarılmasını ve okulun kendi yerinde kalıcı binalarla güçlendirilmesini talep etti.

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan ve okulun mevcut kampüsünden taşınacağına ilişkin açıklamaya tepki gösterdi.

Okul Aile Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın kendilerini “derin bir kaygı ve öfkeye sevk ettiği” ifade edildi. Açıklamada, Lefke Gazi Lisesi’nin bazı binalarının yıkılmak üzereyken Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından koruma altına alındığı, bu nedenle “çürük ve kullanılamaz durumdaki binaların yıkımının engellendiği” hatırlatıldı. Bu süreçte velilere ve kamuoyuna, aynı kampüs içerisinde “yeni ve güvenli okul binaları inşa edileceğinin açıkça ifade edildiği” belirtildi.

Ancak gelinen noktada bu sözlerin tutulmadığı savunulan açıklamada, öğrencilerin “aylarca konteyner sınıflarda, sağlıksız ve geçici koşullarda eğitim görmek zorunda bırakıldığı” kaydedildi. Açıklamada, çözüm üretmek yerine okulun taşınmasının gündeme getirilmesine tepki gösterildi.

Okul Aile Birliği, yaşanan durumu “bir planlama hatasının, idari ihmallerin ve yıllardır çözülemeyen bir sorunun bedelinin öğrencilere ve Lefke halkına ödetilmesi” olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Lefke Gazi Lisesi’nin taşınması çözüm değil, sorumluluktan kaçıştır. Sorun kampüs değil, sorunu yönetemeyen anlayıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği Yönetimi olarak talepler şu şekilde sıralandı:

Okulun mevcut kampüsünde kalması, güvenli, çağdaş ve kalıcı binaların derhal inşa edilmesi ve öğrencilerin “konteyner sınıflardan bir an önce kurtarılması.”

Bu taleplerin karşılık bulmaması halinde, “sivil toplum örgütleri, bölge milletvekilleri ve Lefke halkı ile birlikte tüm demokratik hakların kullanılacağı, gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapılacağı” kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, “Eğitim geçici çözümlerle, günü kurtaran kararlarla yönetilemez. Lefke Gazi Lisesi kendi kampüsünde kalacaktır” denildi.

Okul Aile Birliği'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Sorunu Çözmek Yerine Okulu Taşımak Kabul Edilemez!

Milli Eğitim Bakanı tarafından bugün yapılan, Lefke Gazi Lisesi’nin mevcut kampüsünden taşınacağına dair açıklama, okul aile birliği olarak bizleri derin bir kaygı ve öfkeye sevk etmiştir.

Bilindiği üzere, Lefke Gazi Lisesi’nin bazı okul binaları yıkılmak üzereyken, bu yapılar Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından koruma altına alınmış, böylece çürük ve kullanılamaz durumdaki binaların yıkımı engellenmiştir. Bu süreçte velilere ve kamuoyuna, aynı kampüs içerisinde yeni ve güvenli okul binaları inşa edileceği açıkça ifade edilmiştir.

Ancak bugün gelinen noktada, bu sözler tutulmamış; öğrencilerimiz aylarca konteyner sınıflarda, sağlıksız ve geçici koşullarda eğitim görmek zorunda bırakılmıştır.

Şimdi ise çözüm üretmek yerine, okulu yerinden etmek gündeme getirilmiştir.

Açıkça ifade ediyoruz:

Bu durum bir planlama hatasının, idari ihmallerin ve yıllardır çözülemeyen bir sorunun bedelinin öğrencilere ve Lefke halkına ödetilmesi anlamına gelmektedir.

Lefke Gazi Lisesi’nin taşınması çözüm değil, sorumluluktan kaçıştır.

Sorun kampüs değil, sorunu yönetemeyen anlayıştır.

Bizler, Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği Yönetimi olarak;

Okulumuzun mevcut kampüsünde kalmasını,

Güvenli, çağdaş ve kalıcı binaların derhal inşa edilmesini,

Öğrencilerimizin konteyner sınıflardan bir an önce kurtarılmasını

talep ediyoruz.

Bu taleplerimiz karşılık bulmadığı takdirde, sivil toplum örgütleri, bölge milletvekilleri ve Lefke halkı ile birlikte tüm demokratik haklarımızı kullanacağımızı, gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacağımızı kamuoyuna açıkça duyururuz.

Eğitim geçici çözümlerle, günü kurtaran kararlarla yönetilemez.

Lefke Gazi Lisesi kendi kampüsünde kalacaktır.