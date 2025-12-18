  • BIST 11339.91
Sıla Usar İncirli: Yolsuzluk ayyuka çıktı, hükümetin kalması zarar

» »
Sıla Usar İncirli: Yolsuzluk ayyuka çıktı, hükümetin kalması zarar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’ndan BRT canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Hükümetin ülkeyi 26 milyar TL açık ve devasa bir faiz yüküyle 2026 yılına soktuğunu belirten İncirli, “Bu bütçe, halkın ilaçsız, çocukların okulsuz, yolların bakımsız kalacağının belgesidir. Bütçe görüşmeleri biter bitmez sivil toplumla birlikte erken seçim için sokağa ineceğiz” dedi.

“YOLSUZLUK AYYUKA ÇIKTI, HÜKÜMETİN KALMASI ÜLKEYE ZARAR”

2026 bütçesinin bir “yokluk bütçesi” olduğunu vurgulayan İncirli, “Hükümet durmadan borçlandı, şimdi faiz yükü halkın sırtına biniyor. Bu bütçe hizmetin aksaması demektir; hastanede ilaç, okulda sınıf, yolda asfalt olmaması demektir. Halk bu yükü daha fazla taşıyamaz” ifadelerini kullandı.

Ülkede yolsuzluk, rüşvet ve yozlaşmanın artık saklanamaz boyutlara ulaştığını belirten CTP Lideri, “Bir ülke nasıl batar? Yolsuzluk varsa, kaynaklar har vurup harman savrulursa batar. Bu hükümetin kaldığı her gün kurumlarımıza ve kaynaklarımıza zarar veriyor. Bir gün bile fazla kalmamalılar” dedi.

“BAKANLAR DEĞİŞSE NE YAZAR? ZİHNİYET DEĞİŞMELİ!”

Hükümet değişikliği veya kabine revizyonu söylentilerine de değinen İncirli, net konuştu: “İstedikleri bakanı alıp yerine başkasını koysunlar; zihniyet değişmediği sürece hiçbir şey düzelmez. Revizyon değil, topyekün değişim şart. Hükümet kendi özel ajandasını yürütüyor, halkın derdiyle ilgilenmiyor.”

“BÜTÇE SONRASI SEFERBERLİK: 2026’NIN İLK ÇEYREĞİNDE SEÇİM!”

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından muhalefet dozunu artıracaklarını açıklayan İncirli, “Meclis’teki güçlü muhalefetimizi sokağa taşıyacağız. Sendikalar, sivil toplum örgütleri ve ekonomik örgütlerle temas ederek, erken seçim talebini toplumsal bir dalgaya dönüştüreceğiz. Hedefimiz 2026’nın ilk çeyreğinde halkı sandığa götürmektir” dedi.

