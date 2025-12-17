Erhürman: Fransa, Avrupa yakalama müzekkeresiyle iade talebini reddetti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, mülkiyetle ilgili Avrupa yakalama müzekkereleri konusunda Fransa’da beklenen bir gelişmenin yaşandığını açıkladı.

Erhürman, Fransa mahkemesinin, Avrupa hukukunun ülkemiz sınırları içinde uygulanmaması/askıda olması gerekçesiyle, ülkede yatırımları bulunan ve Güney Kıbrıs’a iadesi talep edilen bir kişiyle ilgili iade talebini reddettiğini duyurdu.

Kıbrıs’ta mülkiyet sorununun, kapsamlı çözüm müzakerelerinin altı temel başlığından biri olduğuna işaret eden Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da çözüme kadar olan süreçte mülkiyet hakkına ilişkin taleplerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilmesi için oluşturulmuş etkili bir iç hukuk yolu olduğunu vurguladı.

Erhürman, çözümsüzlükten kaynaklanan sorunların bedelinin bireylere ödetilmeye çalışılmasının ve mülkiyet meselesinin kişilerin bireysel eylem ve işlemlerinden kaynaklanan bir sorun gibi ele alınmasının doğru olmadığını kaydetti.

Yeni dönemde, ihtiyaç duyulan çözüm iklimini olumsuz etkileyen bu tür yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini belirten Erhürman, bunların yerini güven artırıcı ve çözüm odaklı adımların alması temennisinde bulundu.