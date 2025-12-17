  • BIST 11281.11
  • Altın 5929.811
  • Dolar 42.7177
  • Euro 50.0858
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Erhürman: Fransa, Avrupa yakalama müzekkeresiyle iade talebini reddetti

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, mülkiyetle ilgili Avrupa yakalama müzekkereleri konusunda Fransa’da beklenen bir gelişmenin yaşandığını açıkladı.
Erhürman: Fransa, Avrupa yakalama müzekkeresiyle iade talebini reddetti

Erhürman, Fransa mahkemesinin, Avrupa hukukunun ülkemiz sınırları içinde uygulanmaması/askıda olması gerekçesiyle, ülkede yatırımları bulunan ve Güney Kıbrıs’a iadesi talep edilen bir kişiyle ilgili iade talebini reddettiğini duyurdu.

Kıbrıs’ta mülkiyet sorununun, kapsamlı çözüm müzakerelerinin altı temel başlığından biri olduğuna işaret eden Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da çözüme kadar olan süreçte mülkiyet hakkına ilişkin taleplerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilmesi için oluşturulmuş etkili bir iç hukuk yolu olduğunu vurguladı.

Erhürman, çözümsüzlükten kaynaklanan sorunların bedelinin bireylere ödetilmeye çalışılmasının ve mülkiyet meselesinin kişilerin bireysel eylem ve işlemlerinden kaynaklanan bir sorun gibi ele alınmasının doğru olmadığını kaydetti.

Yeni dönemde, ihtiyaç duyulan çözüm iklimini olumsuz etkileyen bu tür yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini belirten Erhürman, bunların yerini güven artırıcı ve çözüm odaklı adımların alması temennisinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkamet izni için başkasının adreslerini kullandılar16 Aralık 2025 Salı 12:27
  • Mavideniz davasında çarpıcı ifade: Ölüm ani değil, yavaş gelişti16 Aralık 2025 Salı 12:26
  • Tahir Gökçebel: Milli Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı derhal tutuklanmalı ve yargılanmalı16 Aralık 2025 Salı 09:32
  • Bütçe maratonu devam ediyor16 Aralık 2025 Salı 09:18
  • Kıbrıs ile Fransa arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı16 Aralık 2025 Salı 09:06
  • Döviz güne nasıl başladı?16 Aralık 2025 Salı 09:05
  • " Kesintilerin Nedeni Üretim Yetersizliği "15 Aralık 2025 Pazartesi 20:44
  • Tarım Bakanı Çavuş: Bazı hayvanda testler pozitif çıktı. Aşılama yarın başlıyor15 Aralık 2025 Pazartesi 20:42
  • Hasipoğlu: Prim desteğinden 8 bin 500 iş yeri, 86 bin çalışan faydalanıyor15 Aralık 2025 Pazartesi 20:41
  • Çeler: “13. maaş ve benzeri destekler özel sektör çalışanları için de mümkün olabilir”15 Aralık 2025 Pazartesi 17:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti