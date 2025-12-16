Basketbolda DAÜ devire devire gidiyor... Bu kez de son Şampiyon BAÜ'yü devirdiler 81-64

Son şampiyon Bahçeşehir Cyprus University (BAÜ) karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen DAÜ, parkeden 81-64’lük net bir galibiyetle ayrılarak gücünü bir kez daha ilan etti.

Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda basketbol şöleni yaşandı… DAÜ, UniLeague’de fırtına gibi esmeye devam etti. Son şampiyon Bahçeşehir Cyprus University (BAÜ) karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen DAÜ, parkeden 81-64’lük net bir galibiyetle ayrılarak gücünü bir kez daha ilan etti.

Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan DAÜ, farkı zaman zaman 17 sayıya kadar çıkardı. Yüksek tempolu hücumu ve sert savunmasıyla rakibine nefes aldırmayan ev sahibi ekip, beş üçlük isabetiyle tribünleri ayağa kaldırdı. BAÜ ise üç sayı çizgisinden bulduğu basketlerle oyunda kalmaya çalıştı.

Karşılaşma büyük bir heyecanla başladı. DAÜ, maçın 38. saniyesinde skor üstünlüğünü ele geçirirken, ilk periyotta sık sık liderlik el değiştirdi. Demir Altınbaş, 7 sayıyla DAÜ adına öne çıkan isim olurken, BAÜ’de Kyle Wilson 5 sayıyla karşılık verdi. İlk periyot 19-13 DAÜ üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyotta bu kez BAÜ sahne aldı. Katrell Henry Lee’nin etkili performansıyla konuk ekip öne geçse de, DAÜ Temur Rustamov’un kritik katkılarıyla yeniden dengeyi sağladı. Devre arasına BAÜ’nün 37-32’lik üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta ise sahada adeta DAÜ fırtınası esti. Ev sahibi ekip, 27-14’lük müthiş bir seri yakalayarak oyunun seyrini tamamen değiştirdi ve final periyoduna 59-51 önde girdi.

Son periyotta DAÜ, hata yapmadı. Penka Innocent Valere’nin etkili oyunu ve takım savunmasıyla farkı açan DAÜ, maçı 81-64 kazanarak son şampiyon BAÜ’yü devirmenin gururunu yaşadı.

Bu galibiyetle birlikte DAÜ, UniLeague’de “devire devire” ilerlediğini bir kez daha gösterirken, Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nu dolduran basketbolseverler unutulmaz bir geceye tanıklık etti.