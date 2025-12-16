Erhürman’dan Ertuğruloğlu’nun Meclis’teki Sözlerine Yanıt

Göreve geldiği günden bu yana bakanların kendisine ya da Cumhurbaşkanlığı’na yönelik açıklamalarına kamuoyu önünde yanıt vermemeyi tercih ettiğini belirten Erhürman, Ertuğruloğlu’nun Meclis kürsüsünden sarf ettiği sözlerin kısa bir açıklamayı zorunlu kıldığını ifade etti.

Erhürman, Ertuğruloğlu’nun “Bu ülke Cumhurbaşkanı’nın babasının çiftliği değildir” sözlerine değinerek, bu ifadenin amacını aştığını vurguladı. Ülkenin kimsenin kişisel mülkü olmadığının herkes tarafından bilindiğini kaydeden Erhürman, söz konusu cümlenin Meclis kürsüsünden dile getirilmesini eleştirdi.

Ertuğruloğlu’nun, Cumhurbaşkanı’ndan kendisine yönelik bir davet olmadığı yönündeki açıklamasına da yanıt veren Erhürman, telefon kayıtlarının incelenmesi halinde kendisini davet etmek için aradığının, ancak geri dönüş alamadığının görüleceğini belirtti. Bunun bir sorun teşkil etmediğini ifade eden Erhürman, ilk fırsatta Ertuğruloğlu’nu davet edeceğini ve medeni bir ortamda görüş alışverişinde bulunacaklarına inandığını kaydetti.

Ertuğruloğlu’nun eleştirilerini sürdüreceğini söylemesine de değinen Erhürman, her türlü eleştiriye açık olduğunu ve eleştirilerden yararlanmaya çalıştığını belirterek bundan rahatsızlık duymadığını ifade etti.

Açıklamasının sonunda Erhürman, hükümetteki tüm bakanlar ve tüm partilerle istişare içinde olmaya devam edeceğini, sorunların kamuoyu önünde polemiklerle değil, doğrudan diyalog yoluyla çözülmesi için çaba göstereceğini vurguladı. Erhürman, “Bu ülke hepimizin. Büyüklerimize ve bu ülkeyi miras bırakacağımız çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için hep birlikte ciddiyetle çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.