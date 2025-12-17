Tehlikeli Sürüş Kamerada: Sürücüye Para Cezası ve Ceza Puanı

Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde bir araç sürücüsünün, tehlikeli mahalde araç geçerek insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu tespit edilen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Sürücü, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı 10.240,40 TL para cezası ve 25 ceza puanı ile rapor edildi.
