İran, Kıbrıs’a nota verdi

İran, Güney Kıbrıs ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ortak açıklaması ve ortak açıklamadaki İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik müdahale içerikli atıflar yüzünden Güney Kıbrıs’a nota verdi ve sözlü olarak  protesto etti.
Philenews.com’un İran Haber Ajansı’na dayandırdığı habere göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı’nın İran Körfezi’nden sorumlu Genel Müdürü Muhammed Alibek Tahran’daki Rum büyükelçi Petros Nakuzsi’yi  Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak İran’ın sert protestosunu iletti ve nota verdi.

Alibek Güney Kıbrıs-BAE ortak açıklamasında yer verilen Abu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının İran’ın kopmaz parçası olduğunu ve İran’ın bu adalar üzerindeki tarihi, tartışılmaz ve etkin egemenliğinin hiçbir şüpheye kaldırmadığını vurguladı.

Rum büyükelçiye, İran İslam Cumhuriyeti’nin, egemenliğine yönelik her türlü toprak talebini en sert şekilde kınadığı, bunu, devletlerin ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin ihlali olarak nitelediği iletildi.

İran’ın, Güney Kıbrıs da dahil başka ülkelerin egemenlik ve toprak meselelerine müdahale etmeme ilkesine vurgu yapan Alibek Rum Yönetimini “ciddi hata” diye nitelediği bu durumu düzeltmek ve gelecekte benzer eylemleri tekrarlamaktan kaçınmak için derhal önlem almaya çağırdı.

