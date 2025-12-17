  • BIST 11263.19
Erhürman'dan Hristodulidis'in açıklamalarına yanıt

Kıbrıs Türk halkı adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir
Erhürman’dan Hristodulidis’in açıklamalarına yanıt

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in, Le Figaro gazetesine verdiği röportajda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs sorununu görüşmek üzere bir araya gelmeye hazır olduğunu ifade etmesine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan sert bir yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada, Hristodulidis’in yaklaşımının Kıbrıs Türk halkını ve Birleşmiş Milletler şemsiyesi altındaki müzakerelerde eşit konumda bulunan muhatabını yok saydığını vurguladı. Bu tutumun adada çözüm ortamının oluşmasına katkı sağlamadığını belirten Erhürman, aksine karşılıklı güveni zedelediğini ifade etti.

Erhürman açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkı adına bir kez daha açıkça söylemek istiyorum ki, BM şemsiyesi altındaki tüm görüşmelerde kendisiyle eşit konumda bulunan muhatabını ve Kıbrıs Türk halkını görmezden gelmeye yönelen bu yaklaşım, çözüm ikliminin oluşturulmasına hiçbir biçimde yardımcı olmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının yapılan açıklamalar ya da imzalanan anlaşmalarla yok sayılmasına sessiz kalmayacağını belirtti. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı vardır ve adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir. Bu gerçek, hiçbir açıklama veya girişimle görmezden gelinemez. Yokmuş gibi davranılmasına göz yummamız söz konusu değildir” dedi.

