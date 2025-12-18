Cumhurbaşkanlığı’nın “Yeni Yıl Basın Resepsiyonu” bu akşam gerçekleşecek

Cumhurbaşkanlığı, yeni yıl öncesinde yalnızca basın mensuplarına yönelik “Yeni Yıl Basın Resepsiyonu” düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek resepsiyon, bugün saat 19.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak.

Açıklamada, resepsiyonun sadece basın mensuplarına özel olduğu vurgulandı. Etkinlik için kişiye özel davetiye düzenlenmediği ifade edilen açıklamada, resepsiyonun dijital davetiye yoluyla duyurulduğu ve çevre duyarlılığı gözetilerek basılı davetiye hazırlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni yıl öncesinde basınla bir araya gelmeyi amaçlayan resepsiyona davetin tüm basın mensuplarını kapsadığı belirtildi.