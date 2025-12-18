Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise, adreslerinde bulunamadı.

Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı

Öte yandan, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ünlü isimlere ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlamaları yöneltiliyor.

Başsavcılık’tan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’yü ise arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Sercan Yaşar tahliye edilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, “etkin pişmanlık hükümlerinden” faydalanarak tahliye edilmişti.

Soruşturmayla ilgili Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakında da, uyuşturucu madde temin etme”, “kullanımını kolaylaştırma ve kullanma” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve spiker Ela Rümeysa Cebeci de uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.