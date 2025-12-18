Kış geri geliyor...Pazar gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

  • BIST 11340.51
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, pazar gününden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, pazar gününden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşecek.

Dairenin 18–24 Aralık tarihleri arasındaki hava tahminlerine göre, bölge periyodun ilk yarısında yüksek basınç sistemi, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün az bulutlu; yarın ve cumartesi günleri ise parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacak.

Pazar gününden itibaren ise yağmur bekleniyor.  Hava, pazar ve pazartesi yer yer sağanak yağmurlu; salı günü, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Çarşamba günü yağışlı hava yerini parçalı ve çok bulutlu havaya bırakacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde19-22 derece, ikinci yarısında ise 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, pazar ve pazartesi günleri ise güney ve doğu yönlerden orta zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

