Lefke Belediyesi’nden Arıcılara Destek

Lefke Belediyesi, bölgede faaliyet gösteren arıcılara kovan başına 2 kilogram arı keki desteği sağladı. Belediye yetkilileri, söz konusu uygulamanın arıcılığın sürdürülebilirliğini desteklemek, üreticilerin yanında olmak ve doğal yaşam döngüsüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini açıkladı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, yerel üretimin teşvik edilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı vurgulandı. “Doğaya, üreticiye ve emeğe değer veriyoruz” denilen açıklamada, arıcılığın bölge ekonomisi ve çevresel denge açısından önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekildi.

Lefke Belediyesi’nin bu desteği, hem arıcıların üretim süreçlerini kolaylaştırmayı hem de bölgedeki doğal yaşamın devamlılığına katkı sunmayı amaçlıyor.

