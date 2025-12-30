Lefke’de kavga

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefke’de, 30.12.2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında, birlikte kalmakta oldukları ikametgâh içerisinde, evden çıkma konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, T.M.(K-21) tasarrufunda bulundurduğu sıvı çamaşır ilacını erkek arkadaşı T.R.M.(E-23)’nin üzerine kasten döküp, makas ile kesmek suretiyle konu şahsın giymekte olduğu kıyafetleri hasara uğrattı. T.M.’nin ayrıca tasarrufunda bulundurduğu makası gelişigüzel sallaması sonucu, T.R.M.’yi sol kulak memesi ile yanağından yaraladığı belirtildi.

T.R.M.’nin kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu, T.M.’nin ise tutuklandığı ifade edildi. Soruşturma devam etmektedir.