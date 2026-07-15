Cyprus Mail Analizi: AB Temsilcisi Ataması Kıbrıs’ta Çözümü Yaklaştırmadı

Rum basını Cyprus Mail, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunu için yeni özel temsilci atamasının çözüm sürecinde beklendiği kadar etkili olmayabileceğini savundu.

Gazetenin “Bizim Görüşümüz” başlıklı başyazısında, Rum Yönetimi’nin atamayı büyük bir diplomatik ilerleme gibi sunduğu ancak Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüme hâlâ uzak olunduğu ifade edildi.

Haberde, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’nun Kıbrıs sorunu özel temsilcisi olarak atanmasının, önceki temsilci Johannes Hahn’ın görevinden ayrılmasının ardından gerçekleştiği belirtildi. Fitto’nun Komisyon içinde üst düzey bir görevde bulunmasının AB’nin konuya verdiği önemi gösterdiği kaydedildi.

Ancak gazete, bu atamanın doğrudan bir çözüm girişimi anlamına gelmediğine dikkat çekti. Avrupa Komisyonu’nun açıklamasında Fitto’nun yeni bir müzakere süreci başlatmayacağı, Birleşmiş Milletler çerçevesindeki çözüm çalışmalarına katkı sağlayacağı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile iş birliği yapacağı ifade edildi.

“AB’nin daha fazla dahil olması çözümü zorlaştırabilir”

Cyprus Mail başyazısında, AB’nin çözüm sürecine daha fazla dahil olmasının bazı avantajlar sağlayabileceği ancak yeni şartlar da oluşturabileceği öne sürüldü.

Gazete, tarafların 50 yılı aşkın süredir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelinde bir anlaşmaya varamadığını hatırlatarak, bundan sonra olası bir çözümün hem BM kararlarına hem de Avrupa Birliği müktesebatına uygun olması gerektiğinin süreci daha karmaşık hale getirebileceğini yazdı.

Yazıda, 2004 Annan Planı örneğine de atıf yapılarak, o dönemde planın AB tarafından desteklendiği ancak Rum tarafının referandumda planı reddettiği hatırlatıldı.

Rum hükümeti: AB’nin rolü güçlenecek

Rum Yönetimi Başkan Yardımcısı Yiannis Antoniou ise Fitto’nun atanmasının yeni bir dönem başlattığını ve AB’nin Kıbrıs sorunundaki rolünü güçlendireceğini söyledi. Antoniou, Brüksel’in hem müzakerelerin yeniden başlamasında hem de olası bir çözümün AB hukukuyla uyumlu olmasında önemli rol oynayacağını belirtti.

Ancak Cyprus Mail, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının AB’yi tarafsız bir aktör olarak görmediğini belirterek, Brüksel’in etkisinin sınırlı kalabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’den tepki: “AB tarafsızlığını kaybetti”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de AB’nin yeni Kıbrıs özel temsilcisi atamasını “AB’nin kendi iç meselesi” olarak değerlendirmiş, ancak Avrupa Birliği’nin 2004 yılında Kıbrıs Rum Yönetimi’ni üyeliğe kabul ederek Kıbrıs konusunda tarafsızlığını kaybettiğini savunmuştu.