Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Suay: Engelli bireylerin karar mekanizmalarında olması gerektiğine inanıyoruz

Ömer Suay, Engelliler Haftası’nın yalnızca farkındalık değil, eksiklerin ve sorumlulukların yeniden değerlendirilmesi gereken bir süreç olduğunu belirterek engelli bireylerin karar mekanizmalarında daha aktif yer alması gerektiğini vurguladı.
Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, engelli bireylerin sadece desteklenen değil, üreten, yön veren ve karar mekanizmalarında yer alan bireyler olması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Suay yazılı açıklamasında, Engelliler Haftası’nın, yalnızca farkındalık oluşturulması gereken bir dönem değil, aynı zamanda eksiklerin, sorumlulukların ve geleceğe dair bakış açısının yeniden değerlendirilmesi gereken bir süreç olduğunu ifade etti.

Suay, engelli bireylerin, eğitimde, istihdamda, şehir yaşamında ve sosyal hayatta var olabilmek için yalnızca vücut engelleriyle değil, ihmal edilmiş düzenlemelerle, erişim sorunlarıyla ve zaman zaman duyarsız bakış açılarıyla da mücadele ettiğine işaret etti.

Dernek olarak yıllardır sahada, insanların arasında, hayatın tam içinde olmaya gayret ettiklerini belirten Suay, “Çünkü engelli bireylerin ihtiyaçlarını anlamanın yolu, masa başından değil; gönüllere dokunmaktan, sorunları yerinde görmekten ve çözüm üretme iradesi göstermekten geçmektedir” ifadesini kullandı.

Engelli bireylerin sadece desteklenen değil, üreten, yön veren, karar mekanizmalarında yer alan bireyler olması gerektiğine inanç belirten Ömer Suay, erişilebilirlikten eğitime, istihdamdan sosyal yaşama kadar atılacak her doğru adımın, yalnızca engelli bireyler için değil, tüm halk için daha güçlü bir gelecek anlamı taşıdığını vurguladı.

Engelliler Haftası nedeniyle, mücadeleleriyle hayata değer katan tüm engelli bireyleri, büyük fedakârlık gösteren ailelerini ve duyarlılık ortaya koyan herkesi selamlayan Ömer Suay, engellerin konuşulduğu değil, çözümlerin üretildiği bir anlayışın hâkim olmasını temenni etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
