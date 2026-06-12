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Kaçak etle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi...

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Gümrüksüz mal tasarrufu ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan A.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Kaçak etle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Yener olguları aktardı. Polis, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Haspolat civarında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde geçerek, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlının Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, zanlının aracında yapılan aramada 1900 kilo kırmızı et tespit edilerek, emare alındığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli araştırmanın yapıldığını söyledi. Polis, zanlının benzer suçtan hem sabıkası hem de açıkta davası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Polis bin 900 kilo etten bahsediyor ancak ben 940 kilo et getirdim. Zaten fazlasını aracım kaldırmazdı” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 75 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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