Güney Kıbrıs’taki işçi açığı Mısır’dan karşılanacak

Rum Çalışma Bakanı Marinos Musiutas, 2024 yılında imzalanan anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda Mısır’la hemfikir olduklarını belirterek, Güney Kıbrıs’taki iş gücü açığının Mısır’dan karşılanmasını arzuladıklarını belirtti.
Fileleftheros gazetesi, Rum Çalışma Bakanı Marinos Musiutas’ın Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirdiğini, dönüşünde ise basın açıklaması yaptığını yazdı.

Gazete, Mısır’la 2024 yılında imzalanan ve Güney Kıbrıs’taki iş gücü açığının Mısır’dan karşılanmasını öngören anlaşmanın, Rum işverenlerin ilgi göstermemesi sebebiyle kağıt üstünde kaldığını belirtti.

Musiutas’ın bu sebeple Mısır’a giderek temaslarda bulunduğunu ifade eden gazete, bakanın yaptığı açıklamada ise anlaşmanın genişletilmesi kararı alındığını söylediğini aktardı.

Musiutas, anlaşmanın sadece tarım ve hayvancılık sektörleri için Mısır’dan iş gücü getirilmesini içerdiğini ancak temaslarında bu sektörlere turizm ve inşaat sektörü ile geri dönüşüm faaliyetlerinin eklenmesi kararı alındığını vurguladı.

Eğitim gerektiren alanlarda Mısır’ın bu ihtiyacı karşılayacağını da ifade eden Musiutas, anlaşmanın uygulanmasına Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı’nın bitiminde başlanacağını ve yılda bin çalışanın getirilmesinin öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

 

