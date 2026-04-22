Hristodulidis "Sandy" Soruşturması İçin FBI'dan Yardım İstedi

Rum lider Nikos Hristodulidis, “Sandy” iddiaları kapsamında FBI desteği talep etti; yetki aşımı tartışmaları büyürken, hukukçular bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.
Hristodulidis “Sandy” Soruşturması İçin FBI’dan Yardım İstedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, reşit olmadığı dönemde eski bir yargıcın cinsel istismarına uğradığı ve Güney Kıbrıs’ta üst düzey yetkililerden oluşan bir kardeşlik örgütü bulunduğu iddiaları ile gündem olan “Sandy” lakaplı kadınla ilgili soruşturma çerçevesinde FBI’dan (Federal Bureau of Investigation-Federal Soruşturma Bürosu) yardım istediği bildirildi.

Alithia gazetesi “Kurumları Zayıflatıyor… Hristodulidis’ten ‘Sandy’ Meselesinde Yetki Aşımı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Hristodlidis’in “Sandy” olayıyla ilgili geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) makamları ile görüşerek, FBI’ın soruşturmaya dahil olmasını talep ettiğini yazdı.

Normalde bu soruşturmanın polis tarafından yapılması, Adalet Bakanlığı tarafından denetlenmesi ve son sözün Başsavcılık makamına ait olması gerektiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in tam olarak kiminle konuştuğunun ve Bakanlar Kurulu karar almadan bunu nasıl yaptığının bilinmediğini belirtti.

Hristodulidis’in bu müdahalesinin bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandığını yazan gazete, ne zamandan beridir FBI’ın müdahalesinin siyasi telefon görüşmeleriyle devreye girdiği konusunda akıllarda soru işaretleri oluştuğunu kaydetti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, “Sandy”nin, telefon mesajlarının sahte olduğunu kabul etmesinin ardından soruşturma sürecinin netleşeceğini yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Hristodulidis’in “Sandy” meselesinde FBI’a başvurmasının tatmin edici bir adım olmadığını ve hukukçuların, bu meseleye bağımsız bir sorgu memuru atanması gerektiğini savunduklarını yazdı.

Gazete, Avukat Ahilleas Dimitriadis’in konuyla ilgili açıklama yaparak, Hristodulidis’in bu hamlesinin hoş karşılansa da yarım yamalak bir hamle olduğunu ve Bakanlar Kurulu tarafından bağımsız bir sorgu memuru atanması gerektiğini söylediğini kaydetti.

 

