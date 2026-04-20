AB Askeri Komite toplantısı Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildi

15-17 Nisan tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen AB Askeri Komitesi toplantısında, jeopolitik gelişmeler ve AB’nin savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik hedefler ele alındı.
AB Askeri Komite (EUMC) toplantısı 15-17 Nisan tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta yapıldı.

Alithia ve diğer gazeteler, toplantıda jeopolitik durumun ele alındığını yazdı.

Gazete, AB üyesi ülkelerin askeri temsilcileri, AB kurumlarından temsilciler ve RMMO üst düzey yetkililerinin çalışmalara katıldıklarını belirtirken çalışmalar çerçevesinde bölge ve dünyadaki jeopolitik gelişmeler ve AB’nin savunma gücüne dair konular ile Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanı olarak AB’nin savunma gücünün arttırılmasına dair hedeflerinin ele alındığını aktardı.

Katılımcıların, RMMO’ya ziyaret gerçekleştirerek, görev ve uygulamalar hakkında bilgi aldıklarını belirten gazete, Ledra Yolu’nda (Uzun Yol) bulunan gözlem noktasını ziyaret ettiklerini ve “Makedonittisa Anıt Mezarlığı’a” çelenk koyduklarını belirtti.

  • BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı'nın, Kıbrıs’ta temaslarda bulunması bekleniyor19 Nisan 2026 Pazar 11:36
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde bir mahkum iki oda arkadaşı tarafından hastanelik edildi18 Nisan 2026 Cumartesi 16:07
  • Güney Kıbrıs'ta turist sayılarında Mart ayında azalma18 Nisan 2026 Cumartesi 15:36
  • Son Dakika Haberi: .. Simon Aykut İsrail’e nakledildi17 Nisan 2026 Cuma 17:18
  • “Sandy” Davasında Yeni İddialar: Tehdit Mesajları ve Ses Kaydı Gündemde17 Nisan 2026 Cuma 14:10
  • Güney Kıbrıs'ta şap hastalığı yayılıyor...Yedi çiftlikte daha hastalık tespit edildi17 Nisan 2026 Cuma 11:24
  • Güney Kıbrıs'ta ölmüş kişinin banka hesabından 17 bin 500 Euro para çeken zanlı tutuklandı15 Nisan 2026 Çarşamba 16:27
  • Rum Yönetiminden Fidan’a yanıt!15 Nisan 2026 Çarşamba 11:49
  • Ölmüş kişinin banka hesabından para çekti, yakalandı!15 Nisan 2026 Çarşamba 11:21
  • Güney Kıbrıs’ta “Videogate” skandalı yeniden gündemde14 Nisan 2026 Salı 16:44
