Şap hastalığı bir domuz çiftliğine daha sıçradı

Güney Kıbrıs’ta “Paleometeho” bölgesinde yer alan domuz çiftliklerinden bir tanesinde daha şap hastalığı tespit edildi.
Şap hastalığı bir domuz çiftliğine daha sıçradı

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta “Paleometeho” bölgesindeki iki domuz çiftliğinde şap tespit edilmesinin ardından dün 5 bin hayvanın bulunduğu üçüncü bir çiftlikte daha şap hastalığı tespit edildiğini yazdılar.

Bu tespitin ardından itlaf edilmesi gereken domuz sayısının 24 bine yükseldiğini, bunun da toplam domuz nüfusunun yüzde 7’sine denk geldiğini belirten gazete, vaka görülen toplam çiftlik sayısının ise 102’ye çıktığını vurguladı.

- Beyarmudu’ndaki mandıralar aşılandı

Gazete, Rum Veteriner Dairesi Yetkilisi Sotira Yeorgiyadu’nun dün konuya ilişkin açıklamasında “Pergamos” (Beyarmudu) köyündeki duruma da değindiğini ve İki Toplumlu Teknik Komiteyle temasların sürdüğünü söylediğini aktardı.

Habere göre Yeorgiyadu, Beyarmudu’nda aşılamaların yapıldığının ancak hayvan itlafının yapılmadığının bilindiğini belirterek tam durumun net olmadığını öne sürdü.

“Ara bölgede yer alan mandıralara erişimde, özellikle süt ve ölü hayvanların toplanmasında sorunlar olmasına karşın Beyarmudu’nda aşılama yapıldığını” belirten Yeorgiyadu, bugüne kadar yaklaşık 35 bin 600 küçükbaş 2 bin 200 de büyükbaş hayvanın itlaf edildiğini vurguladı.

Diğer Haberler
  • Aykut’un İsrail’e gönderilmesi “milli davayı olumsuz etkiler” tartışması yarattı19 Nisan 2026 Pazar 11:42
  • Politis: Hristodulidis’e ELAM uyarısı19 Nisan 2026 Pazar 11:39
  • BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı'nın, Kıbrıs’ta temaslarda bulunması bekleniyor19 Nisan 2026 Pazar 11:36
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde bir mahkum iki oda arkadaşı tarafından hastanelik edildi18 Nisan 2026 Cumartesi 16:07
  • Güney Kıbrıs'ta turist sayılarında Mart ayında azalma18 Nisan 2026 Cumartesi 15:36
  • Son Dakika Haberi: .. Simon Aykut İsrail’e nakledildi17 Nisan 2026 Cuma 17:18
  • “Sandy” Davasında Yeni İddialar: Tehdit Mesajları ve Ses Kaydı Gündemde17 Nisan 2026 Cuma 14:10
  • Güney Kıbrıs'ta şap hastalığı yayılıyor...Yedi çiftlikte daha hastalık tespit edildi17 Nisan 2026 Cuma 11:24
  • Güney Kıbrıs'ta ölmüş kişinin banka hesabından 17 bin 500 Euro para çeken zanlı tutuklandı15 Nisan 2026 Çarşamba 16:27
  • Rum Yönetiminden Fidan’a yanıt!15 Nisan 2026 Çarşamba 11:49
