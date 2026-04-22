Şap hastalığı bir domuz çiftliğine daha sıçradı

Güney Kıbrıs’ta “Paleometeho” bölgesinde yer alan domuz çiftliklerinden bir tanesinde daha şap hastalığı tespit edildi.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta “Paleometeho” bölgesindeki iki domuz çiftliğinde şap tespit edilmesinin ardından dün 5 bin hayvanın bulunduğu üçüncü bir çiftlikte daha şap hastalığı tespit edildiğini yazdılar.

Bu tespitin ardından itlaf edilmesi gereken domuz sayısının 24 bine yükseldiğini, bunun da toplam domuz nüfusunun yüzde 7’sine denk geldiğini belirten gazete, vaka görülen toplam çiftlik sayısının ise 102’ye çıktığını vurguladı.

- Beyarmudu’ndaki mandıralar aşılandı

Gazete, Rum Veteriner Dairesi Yetkilisi Sotira Yeorgiyadu’nun dün konuya ilişkin açıklamasında “Pergamos” (Beyarmudu) köyündeki duruma da değindiğini ve İki Toplumlu Teknik Komiteyle temasların sürdüğünü söylediğini aktardı.

Habere göre Yeorgiyadu, Beyarmudu’nda aşılamaların yapıldığının ancak hayvan itlafının yapılmadığının bilindiğini belirterek tam durumun net olmadığını öne sürdü.

“Ara bölgede yer alan mandıralara erişimde, özellikle süt ve ölü hayvanların toplanmasında sorunlar olmasına karşın Beyarmudu’nda aşılama yapıldığını” belirten Yeorgiyadu, bugüne kadar yaklaşık 35 bin 600 küçükbaş 2 bin 200 de büyükbaş hayvanın itlaf edildiğini vurguladı.