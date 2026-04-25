Güney Kıbrıs ile Mısır ortak bir bildiriye imza koydu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi’nin, Lefkoşa Rum kesiminde dün Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki stratejik ortaklık ilişkisine dair ortak bildiriye imza koydukları bildirildi.
Filelefteros gazetesinde yer alan habere göre, iki ülkenin “de facto” ikili stratejik ilişkilerini resmiyete kavuşturma ve stratejik ortaklığın operasyonel düzeyde uygulanması amacıyla bir eylem planı benimseme kararı aldığı ifade edildi.

Ortak bildiride, siyasi ilişkiler çerçevesinde ilk kez 2021 yılında gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Mısır Yıllık Hükümetler Arası toplantısının, iki ülke arasındaki üst düzey stratejik ortaklığa yön veren ana platform olmayı sürdüreceği kaydedildi. Söz konusu toplantıların devlet başkanları düzeyinde her yıl Güney Lefkoşa ve Kahire’de yapılmaya devam edeceği belirtildi.

Haravgi'nin haberine göre, ortak bildirinin; siyasi ilişkiler, savunma ve güvenlik, yangın söndürmeye yönelik bölgesel iş birliği, ticaret, yatırımlar, kültür, eğitim, denizcilik ve enerji gibi birçok alanı kapsadığı ifade edildi.

İki ülkenin ayrıca, silahlı kuvvetler arasındaki ilişkileri derinleştirerek ve askeri akademiler arasında değişim programları oluşturarak savunma alanındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılık ortaya koyduğu da bildirildi.

 

