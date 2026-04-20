Rumlar yangın sezonuna 14 hava aracıyla hazırlanıyor

2026 yangın sezonuna 9 uçak ve 5 helikopterden oluşan toplam 14 hava aracıyla gireceği, filonun önemli bölümünün kiralık olduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs’ın bu yılın yangın sezonuna son yılların en güçlü yangın söndürme gücüyle gireceği ve sahip olduğu toplam hava araçlarının sayısının 14 olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın 1 Nisan -31 Ekim 2026 dönemi için güçlü bir hava gücüne sahip olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın yangın söndürme amaçlı olarak 9’u uçak, 5’i de helikopter olmak üzere sahip olduğu toplam araçların sayısının 14 olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın bugün yangın söndürme amaçlı olarak 11 hava aracına sahip olduğunu ve bunlardan 10’unun kiralık, 1’inin de kendisine ait olduğunu kaydeden gazete, aynı amaca yönelik olarak Ürdün’den iki yangın söndürme uçağı yanı sıra İngiltere’den de Chinook tipi bir helikopterin geldiğini ifade etti.

Haberde Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) büyük yangınlara müdahale etmek amaçlı AW139 tipi bir helikoptere sahip olduğu da ifade edildi.

SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde bir mahkum iki oda arkadaşı tarafından hastanelik edildi18 Nisan 2026 Cumartesi 16:07
  • Güney Kıbrıs'ta turist sayılarında Mart ayında azalma18 Nisan 2026 Cumartesi 15:36
  • Son Dakika Haberi: .. Simon Aykut İsrail’e nakledildi17 Nisan 2026 Cuma 17:18
  • “Sandy” Davasında Yeni İddialar: Tehdit Mesajları ve Ses Kaydı Gündemde17 Nisan 2026 Cuma 14:10
  • Güney Kıbrıs'ta şap hastalığı yayılıyor...Yedi çiftlikte daha hastalık tespit edildi17 Nisan 2026 Cuma 11:24
  • Güney Kıbrıs'ta ölmüş kişinin banka hesabından 17 bin 500 Euro para çeken zanlı tutuklandı15 Nisan 2026 Çarşamba 16:27
  • Rum Yönetiminden Fidan’a yanıt!15 Nisan 2026 Çarşamba 11:49
  • Ölmüş kişinin banka hesabından para çekti, yakalandı!15 Nisan 2026 Çarşamba 11:21
  • Güney Kıbrıs’ta “Videogate” skandalı yeniden gündemde14 Nisan 2026 Salı 16:44
  • Cyprus Mail: Engel artık Türkiye değil, Hristodulidis’tir12 Nisan 2026 Pazar 23:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
