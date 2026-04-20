Rumlar yangın sezonuna 14 hava aracıyla hazırlanıyor

Güney Kıbrıs’ın bu yılın yangın sezonuna son yılların en güçlü yangın söndürme gücüyle gireceği ve sahip olduğu toplam hava araçlarının sayısının 14 olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın 1 Nisan -31 Ekim 2026 dönemi için güçlü bir hava gücüne sahip olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın yangın söndürme amaçlı olarak 9’u uçak, 5’i de helikopter olmak üzere sahip olduğu toplam araçların sayısının 14 olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın bugün yangın söndürme amaçlı olarak 11 hava aracına sahip olduğunu ve bunlardan 10’unun kiralık, 1’inin de kendisine ait olduğunu kaydeden gazete, aynı amaca yönelik olarak Ürdün’den iki yangın söndürme uçağı yanı sıra İngiltere’den de Chinook tipi bir helikopterin geldiğini ifade etti.

Haberde Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) büyük yangınlara müdahale etmek amaçlı AW139 tipi bir helikoptere sahip olduğu da ifade edildi.