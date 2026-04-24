Anastasiadis, ‘Sandy’ davasında ifade verdi

Eski Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, “Sandy” davası çerçevesinde ifade verdi.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta gündemdeki yerini koruyan “Sandy” olayı çerçevesinde sorgu memurlarının Çarşamba günü eski Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in ofisine giderek ifadesini aldıklarını yazdı.
Habere göre, Anastasiadis dün yaptığı açıklamada, olayı doğrularken gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in iddialarını “hayal ürünü” olarak nitelendirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.