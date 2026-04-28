SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Güney Kıbrıs’ın Fransa ile savunma alanındaki temasları ve Birleşmiş Milletler nezdinde sürece ilişkin yeni açıklamalar, Kıbrıs konusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.
Erhürman: Halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde kararlılıkla varız ve buradayız

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada, "Halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla varız ve buradayız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

"Gün geçmiyor ki Kıbrıs Rum Liderliği'nden yeni bir anlaşma haberi ve Kıbrıs sorunu ile ilgili yeni bir açıklama duymayalım.

Bir yandan Fransa ile askeri işbirliği konusunda yeni bir anlaşma, diğer yandan Sn. Guterres'in güneydeki seçimlerden ve dönem başkanlığından sonra alması beklenen yeni inisiyatif konusunda "süreç halihazırda başladı" açıklaması!

Sn. Von der Leyen'in de açıklamaları oldu geçtiğimiz günlerde. Kıbrıs sorununun bölgesel istikrar ve refahla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi ki tamamen katılıyorum.

Ama aynı Sn. Von der Leyen, "Avrupa'nın, Rus, Türk ve Çin" etkisine bırakılmaması gerektiğinden ve Kıbrıslı Türkler hiç buralarda yokmuş gibi ele alınan enerji ile ilgili (Great Sea Interconnector) projeden de söz etti. Daha önceki "Kıbrıs'ta Bizans kiliseleri gölgesinde inovasyon" açıklamalarına ve "delikten baktırma ritüeli"ne ek olarak!

Her söylenene, her açıklamaya yanıt yetiştirme yükümlülüğümüz yok elbette. Ama açıklamalar art arda gelince naif bir soru ve aynı naiflikte bir çağrı gerekiyor sanki!

Soru şu: Kıbrıslı Türkler yok sayılarak bu adada çözüm olabileceğini düşünen var mı gerçekten? Çağrı da şu: Kıbrıs'ta çözümü istediğini söyleyen herkese, bütün bunların çözüme gerçekten yardımcı olup olmadığını bir kez daha değerlendirme çağrısı yapıyorum naçizane!

Biz mi? Halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla varız ve buradayız."

 

  • Seyir halindeki tır dorsesinde yangın… İşte detaylar...28 Nisan 2026 Salı 16:42
  • Hanehalkı Bütçe Anketi başlıyor… Tüketici Fiyat Endeksi Sepeti güncellenecek28 Nisan 2026 Salı 16:33
  • Lefkoşa’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı28 Nisan 2026 Salı 13:02
  • Merit Poker Classic’e 34 Ülkeden Yoğun Katılım28 Nisan 2026 Salı 11:18
  • Meclis denetim göreviyle toplanacak28 Nisan 2026 Salı 09:53
  • Döviz güne nasıl başladı?28 Nisan 2026 Salı 09:51
  • Lapta’da bugün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında 3 saatlik elektrik kesintisi olacak28 Nisan 2026 Salı 09:28
  • Erhürman,:"Ülkenin mevcut durumundan memnun değilim"27 Nisan 2026 Pazartesi 17:00
  • 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı ara bölgede27 Nisan 2026 Pazartesi 15:02
  • Maviş, ETUCE Komite Toplantısı’na katılacak27 Nisan 2026 Pazartesi 14:55
