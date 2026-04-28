Resmi Gazete’de yayımlanan beş yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan beş yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan beş yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu

Buna göre, Vergisini Zamanında Ödeyen Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Yükümlülerine İndirim Yapılmasını Sağlayan (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Asgari Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin görüş ve öneriler 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.

- Vergisini Zamanında Ödeyen Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Yükümlülerine İndirim Yapılmasını Sağlayan (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı

Bu yasada öngörülen düzenlemeyle 2025 yılı vergilendirme dönemine ait kurumlar veya gelir vergisinin tamamının kurumlar vergisi ile Gelir Vergisi Yasası'nda belirtilen ilk taksit vade tarihi geçmeden ödenmesi teşvik ediliyor.

Bu doğrultuda; indirim hakkı devam eden mükelleflere ek yüzde beş indirim avantajı sunulurken, indirim hakkını bulunmayanlara da ilk taksit vade tarihi geçmeden ödeme yapmaları şartıyla kısmi bir indirim imkanı tanınıyor.

Düzenleme ile her iki yükümlü grubunun sürece dahil edilerek vergiye gönüllü uyumun arttırılması ve kamu tahsilatının hızlandırılması amaçlandı.

- Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı

“Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ise üreticilerden tahsil edilen tanımlanma ve kayıt ücretinin güncel ekonomik koşullara uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlandı.

- Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise, bir ya da iki ay sıkıntı yaşamış yükümlülerin yeniden indirim hakkından yararlanarak yükümlülüğünü düzenli hale getirmesini teşvik etmek amacıyla hazırlandı.

- Asgari Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Asgari Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili düzenleme, yabancı uyruklu işçilere uygun maliyetli konaklama ve yaşam imkânı sunulmasını yasal bir zemine kavuşturmak ; işçi ve işverenin yazılı hizmet akdi ile mutabık kalması şartıyla, sağlanan bu desteklerin asgari ücretten toplamda maksimum yüzde 40 oranında mahsup edilmesine imkân tanıyor.

-Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı'ndaki düzenleme Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile aynı gerekçe ile yapıldı.

Buna göre, yasal düzenleme bir ya da iki ay sıkıntı yaşamış yükümlülerin yeniden indirim hakkından yararlanarak yükümlülüğünü düzenli hale getirmesini teşvik etmek amacıyla hazırlandı.

 

