Gürpınar ve Yılmazköy’de trafik kazası nedeniyle elektrik kesintisi!

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, bugün yaşanan trafik kazasında bir iş aracının elektrik hatlarını koparması sonucu, saat 09.15 itibarıyla Gürpınar ve Yılmazköy’e elektrik enerjisi sağlanamıyor.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların göre belirtilen saatten daha erken ya da daha geç verilebileceği belirtilerek, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılmasının önemle hatırlatıldığı kaydedildi.