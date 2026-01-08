  • BIST 11985.55
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Lefkoşa’da yaşanan trafik kazasında bir iş aracının elektrik hatlarını koparması sonucu, bugün saat 09.15 itibarıyla Gürpınar ve Yılmazköy’e elektrik verilemediğini duyurdu.
Gürpınar ve Yılmazköy’de trafik kazası nedeniyle elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazası nedeniyle Gürpınar ve Yılmazköy bölgelerine elektrik verilemediğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, bugün yaşanan trafik kazasında bir iş aracının elektrik hatlarını koparması sonucu, saat 09.15 itibarıyla Gürpınar ve Yılmazköy’e elektrik enerjisi sağlanamıyor.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların göre belirtilen saatten daha erken ya da daha geç verilebileceği belirtilerek, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılmasının önemle hatırlatıldığı kaydedildi.

