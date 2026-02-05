  • BIST 12433.5
LTB’den Asfaltlama Duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şehrin genelinde başlattığı asfaltlama çalışmaları Yenişehir ve Surlariçi bölgesi ile devam ediyor.
LTB’den Asfaltlama Duyurusu

9 Şubat Pazartesi gününden itibaren Şht. Sıtkı Hasan Sokak’ta asfalt kaplama çalışmaları yapılacaktır ve çalışmalar süresince sokaklar trafiğe kapı olacaktır.

7 Şubat Cumartesi gününden itibaren Salahi Şevket Sokak, Şerabioğlu Sokak ve Tanzimat Sokak'ta asfalt kaplama çalışmaları yapılacak ve çalışmalar süresince sokaklar trafiğe kapı olacaktır.

Asfaltlama işlemleri tamamlanana kadar bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olunur.

