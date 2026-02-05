LTB’den Asfaltlama Duyurusu

9 Şubat Pazartesi gününden itibaren Şht. Sıtkı Hasan Sokak’ta asfalt kaplama çalışmaları yapılacaktır ve çalışmalar süresince sokaklar trafiğe kapı olacaktır.
7 Şubat Cumartesi gününden itibaren Salahi Şevket Sokak, Şerabioğlu Sokak ve Tanzimat Sokak'ta asfalt kaplama çalışmaları yapılacak ve çalışmalar süresince sokaklar trafiğe kapı olacaktır.
Asfaltlama işlemleri tamamlanana kadar bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olunur.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.