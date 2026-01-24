  • BIST 12433.5
SON DAKİKAŞam ve SDG arasında ateşkes: 14 maddelik anlaşma neleri içeriyor?

Arıza nedeniyle Boğazköy Futbol Sahası ve Kamacıoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Boğazköy Futbol Sahası ve Kamacıoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle Lefkoşa–Girne hattında bulunan Boğazköy Futbol Sahası ve Kamacıoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

24 Ocak 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinde oluşan arızaya ekiplerin müdahale ettiği belirtildi. Arıza tespitinin tamamlandığı ve onarım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin yeniden verileceği saatin 13.00 olarak öngörüldüğü, ancak çalışmaların seyrine göre bu saatin değişebileceği ifade edildi. Enerjinin daha geç veya daha erken verilebileceği belirtilerek, bölge halkının “şebekede her an elektrik varmış gibi” dikkatli davranması gerektiği uyarısında bulunuldu.

