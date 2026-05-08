LAÜ, GBYF KIBRIS Proje Yarışması'na ev sahipliği yapıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi bugün, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği iş birliğinde düzenlenen “Birinci Genç Beyinler Yeni Fikirler (GBYF KIBRIS) Proje Yarışması”na ev sahipliği yapıyor.
Yarışmaya 12 üniversiteden toplam 165 proje katılırken, yaklaşık 350 öğrenci projeler üzerinde çalışma yürüttü.

Projeler iki kategoride hazırlandı. Birinci kategoride yazılım, yapay zeka ve dijital platformlar yer alırken, ikinci kategoride ise mühendislik donanım ve sürdürülebilir teknolojiler alanındaki projeler değerlendiriliyor.

Projeler, yaklaşık 70 jüri üyesinin iki aşamalı değerlendirmesinden geçecek. İlk değerlendirme kapsamında her kategoride ilk 3 proje belirlenecek.

Ardından yapılacak ikinci değerlendirmede seçilen 6 projenin öğrencileri sunum yaparak projelerini anlatacak.

Gün sonunda ise dereceye giren ilk 3 proje ödüllendirilecek.

İkinci değerlendirmede, yarışma etkinliğine katılması beklenen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da yer aldığı protokol üyeleri de oylamaya katılacak.

Türkiye’de bu yıl 15’incisi düzenlenen yarışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise ilk kez gerçekleştirilmesi anlamında büyük bir öneme sahip.

