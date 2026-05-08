Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün gerçekleştireceği basına kapalı görüşme Rum basınında geniş yer buldu.
Rum basını liderlerin görüşmesini ele aldı: Anlaşma sağlanacak kadar olgunlaşmış GYÖ'ler gündeme gelecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün 16.00’da basına kapalı şekilde gerçekleştirecekleri görüşmeye dair haberler Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi: “Bir Başka Görüşme, Aynı Soru – Müzakereler İlerleyebilir Mi?” başlıkları altında verdiği yorum haberinde, Erhürman ve Hristodulidis’in bugün bir kez daha baş başa, BM temsilcileri veya üçüncü taraflar olmaksızın görüşeceklerini belirtiti; en son 6 Nisan’da gerçekleşen görüşmeden bugüne kadarki sürede önemli gelişmelerin yaşandığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın Fransa’yla “Kuvvetler Statüsü Anlaşması” (SOFA) imzalayacağını duyurması, Kıbrıs Türk tarafının ise söz konusu anlaşmaya tepki göstermesinin bu gelişmelerden biri olduğunu vurgulayan gazete, Erhürman ve Hristodulidis’in kamuoyu açıklamalarıyla karşılıklı mesajlaşma yoluna gittikleri yorumunda bulundu.

Bu gelişmelerin “liderlerin kendi başlarına ilerleme sağlayıp sağlayamayacağı” sorusunun yanında ikinci planda kaldıklarını öne süren gazete, her iki taraftaki kaynaklardan; “anlaşma sağlanacak kadar olgunlaşmış Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ)” gündeme gelecek konulardan biri olduğu bilgisine ulaşıldığını iddia etti.

Kıbrıs’ta tarafların BM Genel Sekreterinin belirli adımlar atmasını beklemelerinden dolayı bugünkü görüşmede öze ilişkin bir ilerleme sağlanmasının “imkansız olduğu” yorumunda bulunan gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya ne zaman geleceğinin netlik kazanmadığını yazı. Haberde Holguin’in son açık mektubunda Temmuz’dan önce bölgeye gelmeyeceğini net biçimde dile getirdiği de aktarıldı.

BM GENEL SEKRETERİ'NİN ÖNERİLERİNE DAİR "FISILTILAR"

Gazete haberinin devamında, “bilgi eksikliğinin” olan durumlardaki gibi bazı “fısıltıların” gündeme geldiğini belirtti.

BM Genel Sekreterinin iki seçeneği incelendiğine dair iddialar bulunduğunu aktaran gazete, bu iddialara göre ilk seçeneğin; “bütünlüklü çözüm için müzakerelere hız kazandıracak bir ortak açıklama veya stratejik anlaşma hazırlamaları yönünde tarafları teşvik etme” olduğunu yazdı. Haberde ikinci seçenek ise “aşamalı olarak uygulanabilecek gevşek federasyonu öngören bir çözüm taslağı talep etme” olarak açıklandı.

Her iki taraftan kaynakların ise, bu senaryolara ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını dile getirdiklerini belirten gazete, birçok unsurun Holguin’in temaslarına başlaması ve Guterres’in görüşünü iletmesi sonrasında netlik kazanacağını vurguladı.

Diğer gazeteler ise liderler görüşmesine ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

  • Fileleftheros: “Liderlerin Görüşmesi Yine Basına Kapalı”.

  • Haravgi: “Hristodulidis ile Erhürman Arasında Yeni Baş Başa Görüşme”.

  • Alithia: “Hristodulidis ve Erhürman Bugün Basından Uzakta Görüşüyorlar”.

