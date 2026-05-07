İsrail'den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde seyir halinde bulunan kamyonetin muhtemelen motor bölümündeki mazot hortumunun patlayıp sıcak aksamlar üzerine damlayan mazotun alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde bugün saat 17.00 sıralarında Maksat Karayel kullanımındaki RC 745 plakalı kamyonet araçta Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu Kavşağına yaklaştığında, muhtemelen motor bölümündeki mazot hortumunun patlayıp sıcak aksamlar üzerine damlayan mazotun alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, aracın makine bölümündeki plastik ve elektrik aksamları, ön kabin kısmı, ön tekerlekleri ve aracın arka kısmında taşınan 2 adet buz makinesi ve 5 adet buharlı temizleme cihazı tamamen yanarak zarar görürken, aracın arka kısmı ise kısmen zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

