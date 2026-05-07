Şemi Bora uyardı.. Mevzuata uyulmalı!  DAÜ'de yeniden Maaş Endişesi!

Doğu Akdeniz Üniversitesi VYK Başkanı Şemi Bora ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu arasında görüş ayrılığı yaşandığı iddia edildi.

Şemi Bora’nın üniversite yönetimine yaptığı uyarıların dikkate alınmadığı, Bakan Çavuşoğlu’nun ise üniversite yönetimine destek verdiği öne sürüldü.

MEVZUATA UYULMADI MART AYI MAAŞLARI GEÇ

Vakıf Yönetim Kurulu'nun mevzuata uyulması gerektiği yönünde DAÜ'de Rektörlüğü uyardığı ancak bunun yapılmadığı ve Mart ayı maaşlarının bu nedenle geç ödenmesinin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Benzer tartışmaların daha önce eski VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk döneminde de yaşandığı belirtildi. O dönemde de hükümetin ve Bakanlığın müdahaleleri sonucu, münhalsiz ve sınavsız şekilde çok sayıda vekaleten atama yapıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Söz konusu uygulamalara karşı duran Özcenk ve ekibinin ise görevden alındığı biliniyor.

Yaklaşan seçim süreci öncesinde benzer gelişmelerin yeniden yaşanabileceği yönündeki endişelerin, DAÜ’de yeniden gündeme geldiği belirtiliyor.

