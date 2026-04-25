DAÜ’den öğrencilere güç veren destek: Öğrenci yemek destek programı

Uygulama kapsamında, 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi final sınavları süresince, 14 gün boyunca her akşam öğrencilere ücretsiz sıcak çorba ikram edildi. Öte yandan 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarında da öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı yapıldı. Sınav döneminin yoğun temposunda öğrencilere hem moral hem de destek sağlayan bu uygulama, kampüs içinde büyük bir memnuniyet yarattı.

Yalnızca sınav dönemleriyle sınırlı kalmayan program kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere düzenli olarak günlük sıcak yemek desteği sağlanırken, öğrenci kimlik kartlarına entegre olan EMU Pass hesaplarına yemek kredisi tanımlanıyor. Ayrıca acil durumlarda da öğrencilere hızlı şekilde yemek yardımı ulaştırılıyor.

“Dayanışma Ruhunu En Güzel Şekilde Yansıtan Projelerden Biri”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, üniversitenin sadece akademik başarıya değil, öğrencilerin sosyal ve temel ihtiyaçlarına da büyük önem verdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve destekleyici bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri bizim en önemli önceliklerimizden biridir. Öğrenci Yemek Destek Programı, üniversitemizin dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıtan projelerden biridir. DAÜ ailesi ve bağışçılarımızın katkıları sayesinde her geçen gün daha fazla öğrencimize ulaşabiliyoruz. Yapılan her katkı, bir öğrencimizin hayatında somut bir fark yaratmaktadır.”

Prof. Dr. Kılıç, programın sürdürülebilirliğinin bağışçılar sayesinde mümkün olduğunu vurgulayarak, yapılan her bağışın bir öğrencinin sağlıklı beslenmesine, eğitimine odaklanmasına ve kendini güvende hissetmesine katkı sağladığı ifade etti.

Nasıl Destek Olunabilir?

Bağış yapmak isteyenler için aylık düzenli bağış ve tek seferlik bağış seçenekleri sunulurken, katkılar üniversitenin resmi hesaplarında toplanıyor. Kullanım raporlarının düzenli olarak paylaşılacağı programda destek alan öğrencilerin kimlik bilgileri ise gizli tutuluyor. Bağışlar, DAÜ Sosyal Yardım Fonu – Öğrenci Yemek Destek Programı – DAÜ Personel Yemek Desteği Bağışı” başlığı altında kabul ediliyor. Bağış yapmak isteyenler bağışlarını https://epay.emu.edu.tr/pay/default.aspx?Id=B0800101 internet adresi üzerinden veya maaş kesintisi yoluyla https://portal.emu.edu.tr/yardim/yardim.aspx internet adresi üzerinden yapabilirler.