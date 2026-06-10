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Şenkul: Çarşımızı daha güzel ve yaşanabilir hale getiriyoruz

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kent merkezinin estetik görünümünü güçlendirme ve yaşam kalitesini artırma hedefiyle yürütülen düzenleme çalışmalarının planlanan program çerçevesinde kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
Şenkul: Çarşımızı daha güzel ve yaşanabilir hale getiriyoruz

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şenkul, Ramadan Cemil Meydanı’ndan Ziya Rızkı Caddesi yönüne ilerleyen yenileme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Çarşımızı daha güzel ve yaşanabilir hale getiriyoruz.” dedi.

Şenkul, iş yeri cephelerinin Çevre Koruma Planı esaslarına uygun şekilde düzenlendiğini, aydınlatma alt ve üst yapısının yenilendiğini ifade etti. Kaldırımlarla yol altyapısının da modern görünüme kavuşturulduğunu kaydeden Şenkul, özellikle dar alanlardaki düzenlemelerle yaya kullanımının daha konforlu hale getirildiğini belirtti.

- “Çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor”

Kent merkezinin daha yaşanabilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini vurgulayan Şenkul, esnafla vatandaşların daha konforlu bir kent merkezine sahip olması için çalıştıklarını söyledi.

- KEİ Ofisi’ne teşekkür

Şenkul, projenin malzeme teminine yaklaşık 18,5 milyon TL katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi'ne teşekkür etti.

Şenkul, Girne’nin gelişimi ve güzelleşmesi için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

 

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