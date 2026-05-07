17 Mayıs Organizasyon Komitesi 2026 Yılı Onur Yürüyüşü Etkinliklerini Duyurdu

"Yurtta Aşk, Dünyada Aşk" sloganı ile bir araya gelen 17 Mayıs Organizasyon Komitesi bugün İnsan Hakları Evi’nde gerçekleştirdiği basın açıklaması ile Onur Yürüyüşü ve bu kapsamda yapılacak olan etkinlikleri duyurdu.

(Lefkoşa, 07/05/2026) "Yurtta Aşk, Dünyada Aşk" sloganı ile bir araya gelen 17 Mayıs Organizasyon Komitesi bugün İnsan Hakları Evi’nde gerçekleştirdiği basın açıklaması ile Onur Yürüyüşü ve bu kapsamda yapılacak olan etkinlikleri duyurdu.

Bugün burada, 17 Mayıs Onur Yürüyüşü ve bu kapsamda gerçekleşecek etkinlikleri duyurmak için bir araya geldik. 2014 yılından bu yana düzenlenen Onur Yürüyüşleri; lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların maruz kaldığı ayrımcılığın son bulması ve herkesin insan haklarına eşit erişimi için önemli bir mücadele alanı olmuştur.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca varoluşumuzu kutlamak için değil; aynı zamanda eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getirmek için buradayız. Bu yılın teması olan “Yurtta Aşk, Dünyada Aşk”, yalnızca bir slogan değil; içinde bulunduğumuz tarihsel momentte güçlü bir politik çağrıdır.Çünkü bugün, hem Kıbrıs’ın kuzeyinde hem güneyinde, hem bölgemizde hem de dünyada; nefretin, ayrımcılığın, savaşların ve kutuplaşmanın arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bizler bu karanlık tabloya karşı şunu söylüyoruz: Aşk, yalnızca bireysel bir duygu değil; politik bir direniş biçimidir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ+’lar hâlâ sistematik ayrımcılığa maruz kalmakta; cinsiyet kimliğinin yasal tanınması talebi karşılanmamakta, eşit evlilik hakkı tanınmamakta ve nefret söylemleri etkin şekilde soruşturulmamaktadır. Kıbrıs’ın güneyinde ve Avrupa genelinde ise son yıllarda aşırı sağın yükselişi, LGBTİ+ haklarına yönelik kazanımların geri alınmasına yönelik ciddi tehditler oluşturmaktadır.

Bölgemizde süregelen savaşlar, özellikle Filistin’de yaşanan insanlık dramı, bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır ki insan hakları bölünemez ve seçilemez. Dünyanın farklı yerlerinde artan otoriterleşme, Amerika Birleşik Devletleri’nde değişen politik dengeler, göçmen karşıtlığı, ırkçılık ve nefret söylemlerinin normalleşmesi; LGBTİ+’lar başta olmak üzere tüm kırılgan grupları doğrudan etkilemektedir.

LGBTİ+’lar yalnızca sosyal değil; eğitim, sağlık, istihdam ve diğer birçok alanda da eşitsizliklerle karşı karşıyadır. Ayrımcılık, erişim engelleri ve kapsayıcı politikaların eksikliği, temel haklara erişimi dahi güvencesiz hâle getirmektedir. Buna rağmen dünyanın birçok yerinde kapsayıcı politikalar, eşitlik yasaları ve artan görünürlük umut vermektedir.

Bizler biliyoruz ki insan hakları mücadelesi kesişimseldir. “Aşktan, sevgiden, özgürlükten bu kadar korkmayın” demiştik yıllar önce. Bugün aynı noktadayız ama daha yüksek sesle söylüyoruz:

Aşk korkulacak bir şey değil, dönüştürücü bir güçtür. “Yurtta Aşk, Dünyada Aşk” demek; kendi toplumunda eşitliği savunmak, dünyada barışı talep etmek ve sınırların ötesinde dayanışma kurmak demektir.

2026 yılı Onur Yürüyüşü ve etkinlikleri kapsamında tüm basın mensuplarını, sivil toplum örgütlerini ve toplumun tüm kesimlerini bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz. Etkinlikler 6 Mayıs’ta başlayıp 22 Mayıs’ta sona erecektir. Onur Yürüyüşü ise 17 Mayıs günü saat 18:00’da Suitex önünden başlayacak ve Zahra Sokak’ta gerçekleşecek parti ile son bulacaktır.

Birlikte daha güçlüyüz. Birlikte daha görünürüz. Birlikte varız. Ve bir kez daha hatırlatıyoruz: Hepimiz özgür olana kadar hiçbirimiz özgür değiliz. Bu yıl sokaklarda sadece varlığımızı değil,

aynı zamanda şu çağrıyı haykıracağız: Yurtta aşk olmadan, Dünyada barış olmaz. Dünyada barış olmadan, yurtta eşitlik olmaz. Bu yüzden diyoruz ki: Yurtta Aşk, Dünyada Aşk.

17 Mayıs Organizasyon Komitesi Bileşenleri:

● Kuir Kıbrıs Derneği

● Accept LGBTI Cyprus

● Queer Collective CY

● Baraka Kültür Merkezi

● Mülteci Hakları Derneği

● SOS Çocukköyü Derneği

● Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ( TDP TOCEK)

● NEDA (New Enternationalist Standpoint - Yeni Enternasyonalist Sol)

● Özgür and Asi & Unchained and Rebel Women

● CTP Gençlik Örgütü

● HAKSEN

● KTOEÖS

● Kadın Eğitim Kollektifi (KEK)

● Mağusa Kent Müzesi Derneği